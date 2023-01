Nostalgia: saiba quais são os jogos mais vendidos para Nintendo 64

Bianca Bellucci

09/01/2023 | 12:55



O VGChartz é um site norte-americano que monitora as vendas do setor de games ao redor do mundo e realiza uma série de rankings a partir de seus dados. Um deles, por exemplo, aponta quais são os jogos mais vendidos para Nintendo 64. A seguir, veja quais títulos ocupam as primeiras colocações. Para conferir a lista completa, clique aqui.

1. Super Mario 64 – 11,91 milhões de unidades vendidas

2. Mario Kart 64 – 9,87 milhões de unidades vendidas

3. GoldenEye 007 – 8,09 milhões de unidades vendidas

4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time – 7,60 milhões de unidades vendidas

5. Super Smash Bros. – 5,55 milhões de unidades vendidas

6. Pokémon Stadium – 5,46 milhões de unidades vendidas

7. Donkey Kong 64 – 5,27 milhões de unidades vendidas

8. Diddy Kong Racing – 4,88 milhões de unidades vendidas

9. Star Fox 64 – 4 milhões de unidades vendidas

10. Banjo-Kazooie – 3,65 milhões de unidades vendidas