Memória avançada. Entramos na Era do TBT. Confiram os primeiros pirulitos... ...eles estão no Instagram do Diário

A gíria "TBT" vem da palavra em inglês "Throwback Thursday", que significa algo como "de volta à quinta-feira".

De modo simples, “throwback” passa a ideia de uma volta ao passado, um retorno às origens.

A expressão surgiu em 2003, quando foi definida pelo site “Urban Dictionary”.

Em 2006, o “throwback Thursday” aparece como título de uma série de cartuns no blog do desenhista Saxton Moore.

É creditado ao empresário norte-americano Matt Halfhill a criação e o significado que a expressão TBT possui hoje.

GRANDE ABC

O Diário do Grande ABC tem o seu TBC, o seu “retorno ao passado”. Memória o chama de “pirulito”. Onze “pirulitos” já foram produzidos. Estão no Instagram do Diário, como explica Jonathan Toledo, produtor de áudio visual do DGABC-TV.

“Nesta arte com o QR-Code, o leitor será direcionado para a plataforma do Instagram do Diário e lá poderá ter acesso aos TBT’s. Basta o usuário buscar”, ensina Jonathan.

QR-CODE. Aqui o leitor tem acesso ao Instagram do Diário, a todos os seus produtos e também aos pirulitos da Memória

A cada semana, um TBT aqui no Diário, elaborado pela equipe comandada pela jornalista Juliana Bontorim e que dá novo impulso à Memória produzida e divulgada pelo Diário.

Lembrando: foi a Juliana quem criou o facebook da Memória, abastecido diariamente primeiro pela jornalista Cecília Del Gesso e, agora, pelo artista gráfico Paulo César Teixeira Nunes (Paulinho).

OS 11 PIRULITOS

Acessem o conteúdo dos TBT’s, tanto na plataforma do Instagram do Diário como no site do jornal. Pela ordem, estão no ar:

1 – Santo André na década de 1950, com Felippe Del Rey.

2 – Os 210 anos da Matriz de São Bernardo

3 – Campo Grande e a recuperação da capela do Divino Redentor.

4 – O 15º Congresso de História do Grande ABC.

5 – Rolando Boldrin, “Doramundo” e um retorno à Paranapiacaba.

6 – Os 74 anos de autonomia de São Caetano.

7 – O aniversário de Diadema.

8 – O aniversário de Mauá.

9 – Ribeirão Pires e o acervo de Walter Gallo.

10 – Rio Grande da Serra e o nascimento de uma cidade há 95 anos.

11 – Clovis Thon e o IV Centenário de Santo André em 1953.

A SANTO ANDRÉ DOS ANOS 50

Coube a Felippe Del Rey, ex-presidente da Acisa – Associação Comercial e Industrial de Santo André – abrir a série de “pirulitos” no Instagram do Diário. É uma linda e saborosa história.

Numa viagem aos Estados Unidos, Felippe Del Rey comprou uma filmadora e com ela passou a registrar paisagens as mais diversas, entre as quais a do Centro de Santo André na década de 1950.

Um desses filmes virou TBT e inaugurou a série de “pirulitos” históricos no Instagram do Diário. O filme tem como eixo as ruas Bernardino de Campos e Queiroz dos Santos. Confiram.

ESTREIA. O primeiro TBT e os retratos de Felippe Del Rey: na galeria dos presidentes da Acisa e quando gravou depoimento sobre a sua gestão à frente da entidade

EQUIPE. Eles fazem o DGABC-TV: Fernanda Lininberg, Jonathan Fernandes Toledo, Juliana Bontorim e Bianca Fávero

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 10 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8280

MANCHETE – Plano busca baratear os medicamentos.

Governo Itamar Franco quer ampliar oferta de remédios grátis.

SÃO BERNARDO – Vigilância Sanitária apreende 500 litros de “coquinho” (vodca com coco) em bares da cidade.

HOJE

Dia da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Lembra a criação da corporação, nesta data, em 1948.

Em 10 de janeiro de...

1918 – Estava nascendo a Villares no Brasil, que teve duas fábricas na região, em São Bernardo e São Caetano. Em 1983, no seu 65º aniversário, o Grupo Villares empregava 20 mil colaboradores.

1968 - Fundada a União das Sociedades Amigos de Bairros de São Bernardo.

1983 – EC São Bernardo e Aliança Clube comemoravam um ano de fusão na história do futebol profissional de São Bernardo.

O velho “Esporte”, de 1928, chegou a dividir o espaço da sua camisa, do seu distintivo tradicional, com o do Aliança.

Já o Aliança brilhara no futebol amador, colecionando mais títulos que o próprio São Bernardo. Inesquecível sua dupla de atacantes, Peru e Baitaca.