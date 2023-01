Obituário - 10 de janeiro de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/01/2023 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Antônia Simão Gomes, 84. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olívia Bauerle, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antônio Totarelli Moia, 72. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Roberto Franco, 68. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Giorgiani, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Aparecido Francisco, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Mecânico. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivonete Maria da Silva, 60. Natural de Cruzeiro do Oeste (PR). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Autônoma. Dia 4. Cemitério Nossa Senhor do Carmo, Curuçá.

Neiva Dias de Souza, 58. Natural de Iporã (PR). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Autônoma. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Israel José de Lima, 57. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Ferreira Lima, 48. Natural de Elestão Veloso (PI). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Encanador. Dia 4, em Santo André. Cemitério Sambaíba (PI).

SÃO BERNARDO

Tamio Nakagawa, 96. Natural do Japão. Residia no Parque Espacial, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Maria Olímpia de Oliveira, 86. Natural de Angelim (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Maria Madalena Rezende de Morais, 85. Natural de Ubirajara (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria Iracema Gazetti Navarro Alavarce, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Marlene Percinotto Bueno, 84. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Laerte Francisco Pinto, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

José Mendes Paiva, 77. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Eva Ferreira da Silva, 76. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Samuel Sampaio de Novaes, 75. Natural de Pedrinhas (MA). Residia na Vila Claraval, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

André Alves Bezerra, 74. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Lúcia de Fátima Rodrigues Spadin, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Silvana Rodrigues de Souza Matarruco, 54. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Mauricio Vergílio da Silva, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Conceição Santana do Carmo, 50. Natural de Buerarema (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Eronaldo Claudio da Silva, 33. Natural de Gandu (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Thabata Victoria Andrade Rocha Lopes, 13. Natural de Andradina (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Afonsa Viteri de Oliveira, 83. Natural de Uchôa (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida de Souza, 75. Natural de São Paulo. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Gismália Medrado Mendes, 68. Natural de Andaraí (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Benedito Flauzino da Silva, 83. Natural da Borda da Mata (MG). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ermenegilda Bonati dos Santos, 72. Natural de Cedral (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.