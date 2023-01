Yanna Lavigne abre o jogo sobre viajar com as filhas durante as férias: Não é fácil!

09/01/2023 | 11:11



Yanna Lavigne que é esposa de Bruno Gissoni decidiu abrir seu coração nas redes sociais e falou sobre a viagem que eles estão fazendo em família, e que é claro, está passando por altos e baixos - até porque viajar com crianças pequenas não é tão moleza assim.

A bonitona é também bem conhecida por sempre jogar a real nas redes sociais sobre a maternidade real, e na publicação do último domingo, dia 8, Yanna postou uma foto das duas pequenas acompanhada do pai, Bruno Gissoni, em um dia na praia, e na legenda escreveu:

Vocês são a minha melhor escolha sempre. Viajar com crianças não é fácil, desde malas infinitas e horas que não passam antes do destino final. O receio que só acaba quando a viagem também acaba, mas só terei certeza se eu? permitir. Escolher que a viagem aconteça, entubar as previsões ansiosas. E se for perrengue, baixar a imunidade, e se faltar remédio??Então, e se não formos?Num emaranhado de "e se?" Deixei acontecer.Nenhum monstro da insegurança aconteceu. Poderiam ter acontecido, mas não aconteceram.Eu curti minha família como se eu tivesse no mundo dos sonhos, como já diria a Madalena.Estar com vocês é sonho bom, é sonhar acordada. Cada vez mais tô deixando de ser a colaboradora da equipe. Me sinto autora da minha ilustre obra, e você meu amor, Bruno, obrigada por permitir que esse caminho aconteça. Eu amo vocês do fundo da minha alma.

Já nos Stories, Yanna dividiu com os fãs que o marido e as filhas já voltaram de viagem e que ela vai curtir mais alguns dias sozinha em Fernando de Noronha.