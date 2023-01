Latino abre o jogo sobre procedimento estético e revela que levou memes na esportiva

09/01/2023 | 11:10



Como você vem acompanhando, Latino decidiu fazer alguns novos procedimentos estéticos com a intenção de dar uma leve rejuvenescida, e acabou recebendo altas críticas e comparações nas redes sociais.

Dias se passaram após o procedimento e o inchaço acabou diminuindo também, com isso, o cantor acabou dando sua primeira entrevista após o procedimento para o Domingo Espetacular, da Record, e acabou dando mais detalhes sobre tudo isso.

- Eu amei [o resultado], mas na verdade eu fiquei mais preocupado se a Rafa [esposa] gosta porque se ela gostou, ótimo. Eu me senti bem, no primeiro momento tomei um susto porque fica um pouco inchado e aí é que vem as críticas, os comentários até porque as pessoas não entendem que para ficar bonito, tem que ficar feio. Nenhuma cirurgia você fica bem de cara, é um processo!

Ainda no bate-papo, Latino revelou que é super fraco para sentir dor e revelou que a foto que acabou chegando nas redes sociais foi enviada para alguns amigos íntimos que acabaram explanando e posteriormente viralizando. Apesar de várias brincadeiras, Latino encarou super bem e na esportiva todas as brincadeiras.