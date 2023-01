Uso excessivo de fones de ouvido pode causar perda auditiva, alerta estudo

Da Redação

Do 33Giga



09/01/2023 | 10:59



Os fones de ouvidos são indispensáveis para muitas pessoas, que os usam diariamente para ouvir música, notícias ou podcasts no trajeto para o trabalho, escola, na academia e até antes de dormir, para relaxar.

Mas um estudo publicado recentemente na revista BMJ Global Health alerta que utilizar esse acessório de maneira incorreta, com o volume extremamente alto, pode prejudicar a audição.

A pesquisa mostra que cerca de 0,67 a 1,35 bilhão de indivíduos entre 12 e 34 anos de idade em todo o mundo utilizam fones de ouvidos com o volume acima do recomendado e, com isso, estão em risco de perda auditiva.

De acordo com o otorrinolaringologista do Hospital Japonês Santa Cruz (HJSC), Luiz Ubirajara Sennes, fazer uso, por horas, de fones de ouvido com um volume elevado, pode causar perda auditiva (surdez) por trauma acústico pelo som alto.

O especialista explica que o trauma no ouvido pode ser agudo ou crônico, que é o tipo mais comum que chega aos consultórios.

“O trauma agudo ocorre quando o indivíduo fica exposto a sons intensos de forma inadvertida, por exemplo, em uma explosão. No segundo caso, o trauma crônico ocorre por escutar diariamente som alto.”

Além da surdez, o uso excessivo e alto de fones de ouvido pode ocasionar outros problemas, como o acúmulo de cera, irritação da pele do canal, coceira e infecções por bactérias e/ou fungos.

Como forma de prevenção, o médico reforça a importância de escutar música em volume baixo, utilizar protetor de ouvido caso seja exposto a ruídos no trabalho e evitar ficar próximo de caixas de som em baladas.

“O esclarecimento sobre a perda auditiva é a melhor forma de prevenção. As pessoas só valorizam a audição quando ela começa a faltar e, aí, pode ser tarde. Dessa forma, a conscientização do problema e como preveni-lo é fundamental”, conclui.