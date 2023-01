Palavra do Leitor - 9 de janeiro de 2023

Da Redação



Supersalários – 1

Ao ler a reportagem mostrando que servidores da Câmara de São Bernardo continuam a receber supersalários, alguns superiores a R$ 100 mil por mês, fica mais fácil compreender por que os vereadores aprovaram recentemente a concessão de férias e o pagamento de 13º a eles próprios (Política, ontem). É que vossas excelências não admitem ficar atrás dos serviçais.

Anselmo Brusquer - São Bernardo

Supersalários – 2

Como é fácil e gostoso gastar dinheiro em grandes quantidades quando não é a gente que precisa suar e dar duro para ganhá-lo. A Câmara de São Bernardo deveria se envergonhar e pôr imediatamente um fim à farra de gastos que o Diário vem denunciando há mais de um ano. Infelizmente, creio que, como lembrou o Editorial, o futuro presidente, Danilo Lima, deve seguir o mesmo padrão de seu antecessor, Estevão Camolesi, e ignorar os apelos da população, que continuará pagando os excessos. Que a sociedade se conscientize e dê a resposta nas próximas eleições, daqui a menos de dois anos.

Soraia C. Pêra - São Bernardo

Semântica

Leio nos jornais que o presidente Lula, na primeira reunião ministerial de seu mandato, realizada na sexta-feira, solicitou aos presentes que aposentassem a palavra “gasto” quando se referissem ao dinheiro que sai do erário. “O governo tem de falar em investimento”, determinou. Olha que maravilhoso jeito o chefe da Nação encontrou para acabar com a farra dos gastos públicos: basta trocar o vocabulário que ela acaba! É apenas uma questão de semântica. Como nenhum outro gênio pensou nisso antes?

Sérgio Pinto - Santo André

Petrobras

A Petrobras, que já foi orgulho nacional, devido à má administração, à maior tunga da face da Terra (Petrolão) e também à pesada multa dos acionistas norte-americanos devido a divulgações inidôneas, pouco ou nada remunerava os seus acionistas. Sob nova direção, bem administrada, tornou-se lucrativa, com generosos dividendos (sendo o governo brasileiro o maior beneficiado) e reduziu o preço dos combustíveis para movimentar o País e controlar a inflação. O pessoal da época da tunga voltou e vai elevar os preços dos combustíveis (Economia, dia 6). As ações da petrolífera caíram significativamente e não mais será generosa com os acionistas e periga de a generosidade passe “aos não acionistas”. Para evitar novo risco, uma nova tentação, melhor seria ter sido privatizada.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Trajes

Ao assistir à posse do presidente Lula, com gravata azul, fiquei na dúvida (Política, dia 2). A quase totalidade dos presentes, principalmente homens e muitos do PT, todos usando terno na cor azul? A sensação é que a posse era do ex-tucano Alckmin, que usava gravata vermelha!

Tania Tavares - Capital

Pandemia

É preocupante saber que 713 mil moradores da região estão com segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em atraso (Setecidades, ontem). A pandemia não acabou.

Danilo Soldan - Capital

Cena cultural

Tenho uma sugestão a fazer aos caríssimos profissionais que cuidam da edição deste nosso Diário. Por que não criar uma seção fixa onde possamos nos informar sobre a cena cultural do Grande ABC? Sinto bastante falta de ter algum referencial nesta área, que seja escrito por profissionais capacitados e com conhecimento. O que temos hoje, nas mídias digitais, são propagandas disfarçadas de conteúdo jornalístico. Precisamos de uma curadoria séria que nos ajude a como investir o nosso tempo em literatura, cinema, música, teatro e outras manifestações culturais. Este papel sempre foi do jornal. Que tal recuperá-lo? Há uma imensa multidão carente.

Tânia Geziukas Faria - São Bernardo

Pelé

Nasci em Três Corações, em Minas Gerais, em 4 de abril de 1957, terra do Pelé, quando este já tinha conquistado a sua primeira Copa do Mundo. Em 1959 viemos morar na Vila Balnearia, São Bernardo, meu pai, minha mãe e 10 filhos. Aqui nasceram mais três. Acreditem se quiser, tivemos uma grata alegria: o Santos F.C. alugou uma chácara onde havíamos morado como caseiros. Víamos aquele ônibus parado em um pequeno bar na Estrada Martin Afonso de Souza, onde Pelé e cia. costumavam tomar seus aperitivos e alguns moradores chegaram a ganhar presentes dos atletas. Posteriormente o local da concentração mudou-se para o Km 35 da Via Anchieta, Chácara Nicolau Moran, Riacho Grande. Nesta época não tinha supermercado na Região, mas tinha o armazém do Sr. Rogerio, que entregava as compras na concentração e, com certeza, tem muitas histórias relacionadas ao Pelé com a nossa região. A maioria dos meus amigos de infância virou torcedor do Santos, inclusive três irmãos. Porém, eu comecei a torcer para o Corinthians (que na época só apanhava do Santos) só para contrariar. Desde criança me orgulhava quando alguém me perguntava: onde você nasceu? Eu respondia: Três Corações, e logo vinha a frase: terra do Pelé. Realmente Pelé nos orgulhou mundo afora e deu bons exemplos dentro e fora dos campos.

Ivar José de Souza - São Bernardo