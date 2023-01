Ataque à democracia

Do Diário do Grande ABC



09/01/2023 | 10:35



São estarrecedoras as imagens que o Brasil e o mundo acompanharam, atônitos, durante toda a tarde de ontem, em Brasília. Uma barbárie sem precedentes na história na democracia brasileira. Golpistas fantasiados de patriotas causaram destruição no núcleo do poder no País. Quebraram gabinetes, vidros, equipamentos, obras de arte e tudo que viram pela frente nos prédios do Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Eram centenas de vândalos invadindo os espaços públicos, sob os olhares coniventes de muitos agentes de segurança pública do governo do Distrito Federal, que é, constitucionalmente, o responsável pela segurança dos prédios em Brasília.

Foi inacreditável, para dizer o mínimo, a falta de apoio necessário das polícias do Distrito Federal para coibir o avanço dos golpistas. Assim como inacreditável a ausência do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que assumiu o cargo no dia 2, após deixar o Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro, e ser demitido pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) somente após a situação ficar absolutamente sem controle.

Não há justificativa para tamanha agressão às instituições. Nada explica, a não ser a insensatez de quem não aceita o resultado das urnas e acredita que pode, no golpe, mudar a vontade da maioria da população.

É importante e necessário que os terroristas que barbarizaram os prédios públicos do Distrito Federal sejam punidos no rigor da lei. Segundo o ministro Flávio Dino, pelo menos 300 golpistas já foram presos.

O que querem essas pessoas? Mudar o comando do País no grito, na violência? É necessário ficar claro de uma vez por todas que a eleição acabou e o resultado foi proclamado. Há um novo governo estabelecido, decidido por meio do voto popular. E é assim que deve ser em uma democracia. Só se muda um governo por meio do voto.

O que aconteceu na tarde de ontem (8) não foi uma manifestação. Foi um ato de terrorismo. Foi um ataque à democracia brasileira. Um triste domingo para a história do Brasil. Lamentável.