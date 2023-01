Charge - 9 de janeiro de 2023

Seri

Golpistas invadiram ontem (8) o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o STF (Supremo Tribunal Federal). Os vândalos deixaram um rastro de destruição nas sedes dos três poderes constitucionais. A tentativa de golpe foi repudiada pelas autoridades do País e do Exterior. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decretou intervenção na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Anderson Torres, que ocupava a pasta, foi exonerado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), e teve a prisão pedida pela AGU (Advocacia-Geral da União). Na madrugada, o ministro do STF Alexandre de Moraes afastou Ibaneis do cargo por 90 dias.