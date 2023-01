José Alves da Silva e Sara de Souza vencem a 46ª Corrida de Reis

Da Redação



09/01/2023 | 10:13



Os atletas José Alves da Silva Júnior e Sara Souza foram os vencedores da 46ª Prova de Reis de São Caetano. A corrida foi realizada ontem pela manhã e reuniu 3.000 pessoas.

Silva Júnior percorreu os dez quilômetros da prova em pouco mais de 34 minutos. Sem grande dificuldades, chegou com boa vantagem para o segundo colocado.

Sara, depois de cruzar a linha de chegada, na Avenida Kennedy, destacou as subidas do percurso, mas salientou que o clima ameno da manhã de ontem facilitou. “A prova tem um percurso duro, com bastante subida, mas hoje o tempo ajudou e tudo ficou mais fácil”, afirmou a campeã.

Ela também ressaltou a questão da saúde, um dos principais benefícios de quem coloca a atividade física como parte da rotina. “A gente começa o ano encontrando os amigos, a corrida movimenta a cidade, incentiva as pessoas a praticarem esportes e isso ajuda a melhorar a saúde e diminui as pessoas internadas nos hospitais”, declarou

A Prova de Reis é considera a corrida de rua mais tradicional do Grande ABC, que movimenta atletas profissionais e amadores da região e de várias partes do Brasil.

As 3.000 inscrições foram esgotadas rapidamente, o que garantiu uma grande festa pelas ruas de São Caetano. A maior parte do percurso se desenvolve na região da Avenida Kennedy e em asfalto plano. Entretanto, no fim da Rua Tijucussu, no bairro Olímpico, tem início a parte mais íngreme da prova. Trecho que geralmente define os vencedores.

Atletas que chegarem do 1º ao 5º lugares, tanto no masculino quanto no feminino, foram premiados com troféus. Todos os que cruzaram a linha de chegada receberam medalhas de participação na prova.