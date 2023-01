Pedro Scooby atualiza quadro de saúde de Aurora: - Melhorando a cada dia

09/01/2023 | 10:10



Envolvido em uma sequência de polêmicas, Pedro Scooby decidiu atualizar os seguidores de suas redes sociais sobre o estado de saúde de Aurora, primeira filha com Cintia Dicker que nasceu prematura no dia 27 de dezembro de 2022.

Depois de passar por alguns procedimentos cirúrgicos e ficar internada, a caçula do surfista está se recuperando e deu esperanças aos médicos de poder ser levada para casa:

- Ela está melhorando a cada dia, logo mais ela deve ir para casa. Obrigada por todas as orações, está dando certo, contou Pedro nos Stories.

Um pouco mais tarde, Scooby compartilhou uma foto na igreja onde aparece mostrando um panfleto de uma missa e um post-it com o nome da pequena Aurora. Mas, por outro lado, lá de Portugal, Luana Piovani contou que Bem, de sete anos de idade, não se sentiu muito bem depois de chegar de viagem.

- Benzuco ainda não está bem, vomitou de novo hoje de manhã, estou tendo que trabalhar, pedi para comprar água de coco para o Benzucão, não vai conseguir tomar o remédio de novo, que loucura...

Na sequência, a atriz atualizou a situação do pagamento de pensão dos três filhos:

- O Pedro pagou o resto da pensão que faltava, a parte do aluguel, enfim, boa notícia. Dá uma esperança, o sol também nasceu, continuamos tendo esperança, mas é sempre difícil...

Vale lembrar que os pequenos voltaram do Rio de Janeiro, onde estavam passando as férias com o pai, e já estão voltando a rotina normal com a mãe, em Portugal.