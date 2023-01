Taxas de juros têm alta moderada após ofensiva contra golpistas e com exterior

09/01/2023 | 10:00



A resposta firme do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) aos atos golpistas no domingo, 8, em Brasília e o tom positivo no exterior amenizam a alta dos juros futuros nesta segunda-feira, 9. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou uma intervenção sobre o governo do Distrito Federal, mais de 300 extremistas foram presos e o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), do cargo.

Às 9h36, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 12,91%, de 12,81%, e o para janeiro de 2025 ia para 12,97%, de 12,90% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2024 subia para 13,66%, de 13,61% no ajuste de sexta-feira.