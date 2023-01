‘Estamos vivendo uma transformação’

Renan Soares

09/01/2023



As inovações na produção de plástico são essenciais para permitir o avanço da sociedade em comunhão com o meio ambiente. Sendo um dos produtos mais usados no nosso dia a dia, é fundamental encontrar métodos que evitem o desperdício e aumentem sua eficiência, como a economia circular. Paulo Bastos é líder comercial de economia circular da Braskem, empresa que produz o material no Polo Petroquímico, localizado entre Santo André e Mauá. O executivo ressalta a importância deste método de produção para um desenvolvimento coletivo, pensando em um futuro próspero e sustentável.

Raio X

Nome: Paulo de Mattos Coelho

Idade: 44 anos

Local de nascimento: Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

Formação: Administração de Empresas na FAAP

Hobby: Viajar

Local predileto: Praia, com a minha família

Livro que recomenda: Estou lendo a Bíblia no momento

Personalidade que marcou sua vida: Warren Buffett

Profissão: Líder comercial de economia circular

Onde trabalha: Braskem

Gostaria que o senhor explicasse do que se trata a economia circular?

A economia circular é um novo conceito de desenvolvimento econômico, que visa otimizar o uso dos recursos naturais, estimulando a produção e consumo de produtos mais duráveis, recicláveis e renováveis.

Como esse processo, no desenvolvimento de produtos, pode impactar diretamente na vida das pessoas e o meio ambiente?

A economia circular visa mudar a forma de produção e dos hábitos de consumo. Com isso se busca gerar consciência sobre a importância de utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente possível nos processos produtivos, e também se estimula o consumo de produtos feitos com materiais reciclados. Em nosso dia a dia veremos cada vez mais embalagens feitas de material reciclado, por exemplo.

A economia circular será uma nova visão de métodos de reciclagem anteriormente usados? Principalmente em relação ao plástico?

O processo de reciclagem tem melhorado com o incentivo e valorização de produtos com conteúdo reciclado. Há investimento em tecnologia com melhores equipamentos, há também melhora nos processos produtivos e inovação com a formulação de novos produtos. Toda a cadeia produtiva tem se beneficiado com a maior demanda, a começar pelos catadores que são o início deste processo. De modo complementar a reciclagem mecânica estamos vendo a evolução da reciclagem química, que transformará os resíduos de difícil reciclabilidade pela rota mecânica, em novos produtos.

O quanto é importante a conscientização da população sobre este método para que ele seja ainda mais eficaz para o meio ambiente? E qual seria as melhores formas de informar moradores sobre essa prática?

Todos nós, como indivíduos, temos um papel decisivo na transformação que desejamos ver em nossas cidades e em nosso dia a dia. Se cada pessoa, cada família, separar corretamente o lixo em suas residências, acondicionando de maneira correta o lixo orgânico dos demais resíduos como plásticos, papel e alumínio, daremos um impulso determinante para a reciclagem. Acredito que as melhores formas de informar os moradores são por meio de campanhas permanentes de conscientização, de educação ambiental transmitida nas escolas para as crianças, por meio da conversa com nossos familiares em nossas casas. Todos nós temos oportunidade todos os dias de conversar e educar sobre a importância da educação ambiental.

Sabemos que para a economia circular não basta apenas do apoio da população. As empresas tecem papel fundamental na construção desse processo. Além da Braskem, é possível notar um movimento do mercado rumo a esse sistema de produção?

Com certeza. Temos acompanhado nossos clientes e empresas de diversos setores manifestando seus compromissos com a economia circular por meio de metas. Essas metas demandarão transformações profundas nas empresas, seja no processo produtivo, na contratação de serviços de seus fornecedores e na oferta de produtos ambientalmente mais sustentáveis para a população.

De que forma a economia circular de carbono neutro vem sendo implementada na empresa? E qual a importância dessa reformulação em relação à economia linear?

Na Braskem temos implementado mudanças importantes, como por exemplo a expansão da contratação de energia renovável para nossas operações, incentivando os investimentos em energia limpa no País. Em produtos, temos ampliado a produção de resinas plásticas com fonte de matéria prima renovável, oriundo da cana de açúcar. Também temos aumentado a produção de resinas recicladas. Em ambas as linhas de produto, conseguimos reduzir as emissões de gases de efeito estufa em relação a produtos feitos com a matéria prima original, que é o petróleo. Essas e diversas outras ações colaboram para que a Braskem reduza suas emissões de carbono e caminhe na direção da neutralidade de carbono até 2050, um compromisso público que assumimos.

Quais as principais diferenças do produto produzido dessa maneira para o que era anteriormente? Principalmente quando falamos de impacto ambiental.

Os produtos com conteúdo reciclado ou feitos com matéria prima renovável apresentam melhor uso dos recursos naturais e geram menores emissões de carbono. Conseguimos quantificar esses ganhos em nosso portfólio através de um estudo chamado Análise de Ciclo de Vida, ou ACV. Na ACV medimos o impacto ambiental em todo o ciclo produtivo e de transporte, até a etapa final que antecede a venda aos nossos clientes. Comprovamos que ao optar por uma resina plástica reciclada ou renovável, nossos clientes seguramente oferecerão produtos mais sustentáveis, com melhores índices ambientais para seus clientes e para a sociedade. Outro benefício para a população é que os produtos finais não apresentam diferenças em seu aspecto visual para os consumidores.

As posições pró meio ambiente da Braskem são vistas de maneira receosa por algumas pessoas, principalmente relacionas as ações do Polo Petroquímico. O quanto a produção circular pode reformular os atuais métodos de produção de plástico?

Temos grande satisfação em apoiar a população e as cidades em que estamos presentes, com a geração de empregos diretos e indiretos e as diversas ações sociais de apoiamos. Ao investir em inovação a Braskem também gera a oportunidade de aprimoramento no círculo em que estamos inseridos. Buscamos informar a sociedade sobre nossas inovações, e o comprometimento com a economia circular é uma inovação que estará presente de modo permanente na empresa. Teremos cada vez mais processos produtivos e produtos mais sustentáveis para benefício da sociedade. O Polo Petroquímico se beneficiará desta transformação.

Até 2030, a Braskem tem a previsão de diminuir em 15% a emissão de gases que causam efeito estufa e alcançar a neutralidade carbono até 2050. Novamente, na prática, para a população e para o meio ambiente, qual o impacto poderá ser observado?

Teremos processos produtivos mais eficientes, aumento no uso de energia renovável, produção de resinas e químicos com conteúdo reciclado e também com conteúdo renovável. Os benefícios para o meio ambiente seguirão crescendo com nossas praticas, como por exemplo teremos a diminuição de resíduos plásticos no meio ambiente, uma vez que sua utilização será crescente como matéria prima para novos produtos. Haverá aumento do uso de recursos renováveis, ambientalmente mais amigáveis. É uma transformação profunda na qual todos se beneficiam, sociedade, País, clientes e empresa.

No balanço da empresa, o desperdício do plástico foi colocado como foco para as próximas décadas, até 2050. Da forma como um novo horizonte vem se desenhando para o material, com produtos circulares, é possível que as velhas formas de produção sejam extintas até lá?

As práticas obsoletas de produção naturalmente vão ser reduzidas, na medida em que novas tecnologias são implementadas, de maneira eficiente e com o reconhecimento e adoção dos consumidores por produtos mais sustentáveis. Vemos esse movimento ocorrendo com o crescimento da reciclagem no País, por exemplo. Seguramente as boas e novas práticas de produção serão predominantes no futuro e as empresas que não se transformarem terão um risco de existência.

Pensando no desenvolvimento de uma sociedade sustentável, seria a economia circular o método de produção do futuro?

A economia circular é não somente um método de produção, mas de consumo e desenvolvimento da sociedade para que tenhamos um futuro próspero. A humanidade passou por diversos ciclos de transformação durante nosso processo evolutivo. Basta fazer uma reflexão histórica para perceber quão importante foram estas transformações implementadas por nossos antepassados para nos proporcionar a qualidade de vida que vivemos atualmente. Estamos criando e vivendo uma nova transformação para melhorar as condições de vida não apenas para nós, mas para as próximas gerações.