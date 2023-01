4 oportunidades de carreira que artistas 3D podem seguir

Da Redação, com assessoria

Com atuação multimídia e uso de múltiplas ferramentas, os artistas 3D conseguem construir texturas, paisagens e outros elementos necessários para diversos projetos no cinema, na TV, na publicidade, nos games ou mesmo em áreas menos óbvias, como de pesquisa e produção industrial, ciência, arquitetura, engenharia, design, sistemas de computador e medicina.

O mercado está tão aquecido que, segundo a Mordor Intelligence, já era avaliado em US$ 13,9 bilhões em 2020 e deve registrar uma CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) de 20,9% entre 2021 a 2026. Neste cenário tão promissor, as possibilidades de atuação dos artistas 3D não param de aumentar e, atualmente, profissionais com diferentes conhecimentos estão preparados para atenderem variadas demandas dentro da indústria criativa.

Igor La Luz, gerente acadêmico nacional da SAGA, rede de escolas de games e arte digital, listou algumas das principais vertentes de atuação para esses artistas dentro da indústria criativa.

1. Rigging

Uma das áreas mais utilizadas nos setores audiovisuais, o profissional de rigging é responsável por gerar animação, simulando articulações do esqueleto 3D e agregando linguagem corporal ao modelo. A atividade é essencial para que a animação seja natural e orgânica ao corpo e esteja proporcional a cada figura tridimensional trabalhada.

Para se especializar em rigging, o artista 3D precisa ter compreensão da composição humana e suas articulações para movimento, além dos fundamentos de animação.

2. Shader

O artista que trabalha com shader tem a função de incorporar efeitos de renderização em uma imagem ou modelo 3D. Ou seja, com essa técnica, uma determinada textura é constantemente processada via software e, quando combinada com as sombras e luzes de cenários e padrões de cores de cada pixel, incorpora o objeto no ambiente de forma mais suave e orgânica.

Muito demandado pela indústria de games, os artistas 3D que trabalham com shader usam programas executados via processadores gráficos, que possibilitam a criação de efeitos nas texturas dos objetos.

3. VFX Artist

O VFX Artist cria efeitos visuais realistas, manipulando, adicionando e modificando elementos tanto em imagens audiovisuais quanto estáticas, como quadros, desenhos e fotografias. Isso pode ser realizado com diferentes técnicas, oferecendo uma visualização mais imersiva.

Bastante importante no cinema e em áreas como design de interiores, animação e videomarketing, essa função é relativamente recente no mercado de trabalho do artista 3D, mas muito promissora.

4. Technical Artist

Quem prima pela técnica e gosta de unir arte com programação deve se interessar pela função de Technical Artist. Nessa área, o profissional desenvolve a estrutura, a engenharia e os gráficos de um jogo digital e precisa ser bastante habilidoso. Artistas 3D que quiserem se desafiar e seguir nessa função provavelmente precisarão focar mais na área artística, dependendo, claro, das demandas da empresa contratante.