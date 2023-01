Região tem oferta de 879 vagas de emprego nos centros públicos

Da Redação



09/01/2023 | 09:33



Os centros públicos de emprego e renda do Grande ABc oferecem nesta semana 879 oportunidades de emprego. São Caetano tem disponibilidade de 704 vagas.Os candidatos podem consultar no Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), Existem cargos tanto no setor operacional, administrativo e de saúde quanto em áreas de recursos humanos, comercial e de marketing, para diferentes graus de instrução, com ou sem experiência.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema está com 63 vagas, sendo seis destinadas a PCD (Pessoas com Deficiência). Para conferir as oportunidades e mais informações, basta acessar o site emprega.diadema.sp.gov.br.

Mauá traz 58 postos de trabalho, com funções de ajustador mecânico, assistente pcp, auxiliar de confeitaria, faturista, borracheiro, auxiliar administrativo, repositor e serralheiro. Profissionais interessados devem comparecer ao Centro Público de Trabalho e Renda da Rua Jundiaí, 63 (Bairro da Matriz) portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires tem 54 oportunidades de emprego. O destaque é para as 40 vagas para repositor de mercadorias.