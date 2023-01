Justiça autoriza uso da Força Nacional no combate ao crime organizado no AM

09/01/2023 | 07:46



O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional em apoio ao governo do Estado do Amazonas, na Operação Arpão I (Médio Solimões), em ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, na calha do Rio Negro e Solimões, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 90 dias. A Portaria está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (9).

Em outra portaria, também publicada hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, prorrogou o período de emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Federal na Terra Indígena Guarita, no Rio Grande do Sul. A Portaria estende o prazo para apoio da Força "nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado", por 60 dias, de 12 de janeiro a 12 de março.