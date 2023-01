Premiê do Canadá condena violência e reafirma apoio a Lula

08/01/2023 | 23:04



O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi mais um político internacional a se manifestar na redes sociais sobre os atos praticados por grupos radicais neste domingo em Brasília. Em publicação no Twitter, defendeu que respeitar a vontade democrática do povo é fundamental em qualquer democracia, inclusive no Brasil. "O Canadá condena veementemente o comportamento violento exibido hoje e reafirmamos nosso apoio ao presidente @LulaOficial e às instituições democráticas do Brasil", diz ainda a publicação.