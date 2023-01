Flamengo, Grêmio e Cruzeiro avançam à 2ª fase da Copa São Paulo de Juniores

08/01/2023 | 21:57



Com um homem a mais desde a metade do primeiro tempo, o Flamengo sofreu neste domingo, mas venceu o XV de Jaú-SP, de virada, por 2 a 1, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Juniores. O Grêmio e o Cruzeiro também venceram seus jogos e se garantiram na próxima fase da competição.

A vitória em Jaú deixou o Flamengo na liderança do Grupo 5, com sete pontos. Em compensação, o XV de Jaú-SP ficou com três pontos e em terceiro lugar, dando adeus à competição. Melhor para o Floresta-CE, que avançou em segundo, com quatro pontos. A Aparecidense-GO, quarta colocada, foi eliminada.

O Flamengo teve muitas dificuldades no início do primeiro tempo e viu o XV de Jaú abrir o placar aos oito minutos, quando o goleiro Dyogo saiu mal do gol, Rafael Cruz cabeceou e Mateus Magallanes, caído na área, completou para as redes.

A derrota parcial do Flamengo deixou os ânimos bastante exaltados dentro de campo, o que acabou sendo pior ao XV de Jaú, que viu Caio levar o segundo amarelo em 26 minutos de jogo e ser expulso, prejudicando o time do interior paulista dentro da partida.

Com um homem a mais, o Flamengo melhorou e buscou o empate aos 39 minutos. Jean Carlos recebeu passe da esquerda, dominou e arriscou de muito longe. A bola foi parar no ângulo esquerdo do goleiro Vitor, que não conseguiu defender. Um golaço para tranquilizar os cariocas.

No segundo tempo, o Flamengo voltou controlando a posse de bola e fez o segundo gol aos 16 minutos. Felipe Lima finalizou, a bola desviou na marcação e sobrou para Rodriguinho apenas completar para as redes, deixando bem encaminhada a classificação rubro-negra.

O revés eliminaria o XV de Jaú, que foi para o tudo ou nada nos minutos finais. Contudo, prevaleceu a forte marcação do Flamengo, que manteve a vitória de 2 a 1.

OUTROS RESULTADOS

O Grêmio conquistou sua classificação no Grupo 8 ao vencer a Francana por 3 a 0, no estádio José Lancha Filho, em Franca. No começo do dia, o Cruzeiro já havia feito o mesmo ao derrotar a Penapolense por 3 a 0, no estádio Municipal Tenente Carriço, na cidade de Penápolis.