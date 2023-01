Cúpula do Judiciário destaca que irá assegurar responsabilização de manifestantes

08/01/2023 | 20:48



A cúpula do Poder Judiciário afirmou neste domingo, 8, que seguirá firme no papel de garantir os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito, assegurando o "império da lei" e a "responsabilização integral" dos que atentam contra esse sistema. Ao manifestarem indignação ao que classificaram como "graves acontecimentos" ocorridos neste domingo, em Brasília, os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Superior Tribunal Militar (STM) também expressaram em nota "solidariedade às autoridades legitimamente constituídas" que são alvo de "absurda agressão".

"O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar vêm a público manifestar sua indignação ante os graves acontecimentos ocorridos neste domingo, 8 de janeiro, com atos de violência contra os três Poderes da República e destruição do patrimônio público. Ao tempo em que expressam solidariedade às autoridades legitimamente constituídas, e que são alvo dessa absurda agressão, reiteram à Nação brasileira o compromisso de que o Poder Judiciário seguirá firme em seu papel de garantir os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito, assegurando o império da lei e a responsabilização integral dos que contra ele atentem", informa a nota assinada pelos presidentes das Cortes Superiores Rosa Weber (STF), Alexandre de Moraes (TSE), Maria Thereza de Assis Moura (STJ), Lelio Bentes Corrêa (TST) e Lúcio Mário de Barros Goés (STM).