Governadores e lideranças políticas repudiam ataques em Brasília

Da Redação



08/01/2023 | 20:35



Governadores e lideranças políticas do País também se manifestaram, pelas redes sociais, contra as ações criminosas dos movimentos radicais deste domingo (8), em Brasília.

Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) saiu em defesa da democracia. “Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos”, ressaltando que ações dessa natureza não serão admitidas em São Paulo.





Na Capital, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou que “as invasões aos prédios das instituições devem ser repudiadas. Nada justifica brutal ação, que afronta a Democracia. Precisamos pacificar, respeitar manifestações desde que não ultrapassem o limite constitucional”.





Em outras regiões, os atos antidemocráticos também foram repudiados por lideranças. “As cenas criminosas que vemos em Brasília, com barbárie e terrorismo no Congresso, STF (Supremo Tribunal Federal) e Planalto são absolutamente inaceitáveis em nossa democracia. No RS estamos com as forças de segurança prontas para resposta firme e imediata diante de qualquer tentativa de subversão da ordem”, postou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).