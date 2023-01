Governo do Pará envia ao DF 60 policiais de Missões Especiais e Choque

08/01/2023 | 20:31



O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou o envio de 60 policiais do Comando de Missões Especiais e Batalhão de Choque a Brasília. O encaminhamento é para ser usado na capital federal para ajudar nos atos de grupos radicais ocorridos neste domingo (8).

O anúncio foi feito pelo governador no Twitter. "O Governo do Pará está enviando para Brasília 60 policiais do Comando de Missões Especiais e Batalhão de Choque em apoio ao Governo Federal para ajudar o país a voltar à normalidade", declarou Barbalho.

De acordo com o governador, "não podemos aceitar atos terroristas e temos que nos unir em favor da Democracia". O irmão mais velho do governador reeleito é Jader Filho, novo ministro das Cidades no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta tarde, grupos radicais invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Diante das invasões, Lula decretou intervenção federal no governo do Distrito Federal (GDF). A intervenção, segundo o decreto, começa hoje e vai até dia 31 de janeiro.

Além de Barbalho, governadores de outros Estados do País também disponibilizaram o envio de forças militares estaduais, à disposição para apoiar a situação. O recado foi dado por meio de uma nota do Fórum Nacional dos Governadores.