Posse da ministra Sônia Guajajara é adiada

08/01/2023 | 20:22



A posse de Sônia Guajajara como ministra dos Povos Indígenas, marcada para a próxima terça-feira, 10, no Palácio do Planalto, foi adiada por tempo indeterminado após atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes em Brasília.

"Dado o crítico cenário de violência em Brasília, provocado por grupos antidemocráticos, a ministra informa que está adiada a solenidade de posse no MPI, a qual estava agendada para o próximo dia 10 de janeiro, no Palácio do Planalto. Nova data será disponibilizada em breve!!!", diz a nota.

Mais cedo, como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a posse da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também foi adiada por motivos de segurança. A cerimônia estava prevista para a segunda-feira, 9.