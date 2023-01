Prefeitos do Grande ABC repudiam atos antidemocráticos e pedem punição dos envolvidos

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



08/01/2023 | 19:26



Lideranças políticas do Grande ABC e do País se manifestaram sobre os atos criminosos deste domingo (8), quando apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF (Supremo Tribunal Federal).

Pelas redes, autoridades condenaram as ações criminosas. Na região, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou que “atos de vandalismo, depredação de patrimônio, agressão a policiais e o desrespeito a Lei e a Ordem merecem nosso total repúdio e punição severa”, destacando que “o Brasil e o Estado Democrático de Direito prevalecem sempre”.





Em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) considerou graves os ataques aos três poderes. “É um crime contra nossa democracia. É preciso punir com rigor os responsáveis por esses atos. Caso contrário, esses episódios trarão sérios danos a democracia brasileira”.





José Auricchio Júnior (PSDB), prefeito de São Caetano, disse que as invasões deste domingo foram “graves ataques ao Estado Democrático de Direito” e que “medidas urgentes devem ser tomadas e os responsáveis punidos”.





O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), classificou como “inaceitável a ação dos vândalos em Brasília” e ressaltou as medidas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conter os atos criminosos. “Que pese todo o rigor da lei e que todos os envolvidos, tanto os presentes quanto os financiadores, sejam punidos”.





Em Mauá, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) declarou que os “golpistas” envolvidos nos atos contra os três poderes são inaceitáveis. “Somos favoráveis a toda manifestação pacífica e democrática, mas não aceitamos o vandalismo como prática de manifestação política. Nossa democracia é estável e as instituições são equilibradas para exercer o poder e condenar as práticas fascistas”.





O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), lamentou os acontecimentos deste domingo. “Como democrata, repudio todo ataque ao Estado Democrático de Direito. É inaceitável qualquer invasão, vandalismo e depredação do patrimônio público. Que todas as medidas legais sejam tomadas para o restabelecimento da ordem”.



A prefeita Penha Fumagalli (PTB), de Rio Grande da Serra, disse que o direito à livre manifestação deve ser respeitado e defendido, desde que "não sejam ataques diretos às instituições democráticas de nosso País". A gestora avalia que que atos realizados por "terroristas" são incompatíveis com o Estado Democrático de Direito e reforça a necessidade de investigação e punição aos responsáveis por este "atentado ao povo brasileiro".





Repercussão nacional





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) afirmou que “a democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é surpreendido” e que “os responsáveis que promoveram e acobertaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei”.





Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que repudia “veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência”.