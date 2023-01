Lira sugere reunião dos Três Poderes após invasão a Planalto, Congresso e STF

08/01/2023 | 18:49



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sugeriu neste domingo, 8, uma reunião entre os Três Poderes após grupos radicais invadirem os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu me coloco à disposição de todos os Chefes de Poderes para fazermos uma reunião para deixar absolutamente inquestionável que os três Poderes estão mais unidos do que nunca a favor da Democracia", escreveu Lira no Twitter.

E acrescentou: "Neste encontro, claro, poderemos discutir, na mais absoluta amplitude possível, todas as medidas necessárias para fortalecer nossas instituições."

Mais cedo, Lira havia defendeu que os responsáveis por promover e acobertar ataques à democracia brasileira sejam identificados e punidos.