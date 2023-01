Fernando Lázaro dá pistas sobre time da estreia em treino do Corinthians

08/01/2023 | 18:43



O Corinthians já tem um time base para a estreia do Campeonato Paulista. No treino deste domingo, o técnico Fernando Lázaro ensaiou a equipe para o duelo com o Red Bull Bragantino, marcado para o próximo domingo, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid. A equipe não fugirá daquela que terminou o ano com Vítor Pereira, hoje treinador do Flamengo.

Conforme o coletivo deste domingo, é bem provável que o treinador aposte em uma equipe com Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto; Giuliano (Du Queiroz), Maycon, Renato Augusto e Róger Guedes; Yuri Alberto.

Fernando Lázaro convocou ainda seis jogadores das categorias de base para completar o treinamento. São eles: o lateral-esquerdo Gustavo Henrique (2005); o volante Cauan (2003); o meio-campista Adryan (2005); e os atacantes Léo Agostinho (2005), Luan Lino (2003) e Mindinho (2004).

O Corinthians contratou até o momento apenas dois reforços para o início de temporada: o atacante Romero, velho conhecido do torcedor, e o lateral Matheus Bidu, ex-Guarani e Cruzeiro. Em contrapartida, já liberou 18 jogadores, sem contar os que já estavam emprestados para outros clubes.

O time do Parque São Jorge iniciará a última semana de pré-temporada nesta segunda-feira, no período da manhã, para mais uma atividade do técnico Fernando Lázaro.