Lula decreta intervenção federal na segurança do DF

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



08/01/2023 | 18:15



Em pronunciamento à imprensa neste domingo (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou decreto para intervenção federal no (GDF) governo do Distrito Federal “conter o grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal”. A medida, vigente de hoje até 31 de janeiro, transferirá ao governo federal as atribuições legais e de operação das forças de segurança após a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal) por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Aos jornalistas, o presidente, que estava em visita ao município de Araraquara, em São Paulo, afirmou que os participantes dos atos criminosos deste domingo são “vândalos que foram destruindo o que encontraram pela frente” e indicou que houve falta de segurança.





“Todas as pessoas que fizeram isso serão encontradas e punidas. Vão perceber que a democracia garante liberdade, mas também exige que respeitem as instituições criadas para defender a democracia”, declarou.





Além dos envolvidos nos episódios criminosos deste domingo, Lula indicou que serão investigados os responsáveis pela mobilização dos atos antidemocráticos no País. “Não tem precedente na história de nosso País o que essa gente fez. Inclusive vamos descobrir quem são os financiadores. E todos eles arcarão com a força da lei diante desse gesto antidemocrático, de vândalos e fascistas”, disse.





O decreto anunciado neste domingo nomeará como interventor federal Ricardo Garcia Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça. O interventor terá, durante a vigência da medida, as “atribuições necessárias à manutenção da ordem pública”.