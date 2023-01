Ibaneis Rocha exonera secretário de Segurança Pública do Distrito Federal

Da Redação



08/01/2023 | 17:13



Diante das cenas de vandalismo nas invasões deste domingo (8) ao Congresso, Palácio do Planalto e STF (Supremo Tribunal Federal), o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a exoneração do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

"Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis. Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo", afirmou Ibaneis em sua conta no Twitter.

Torres, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro (PL) e que, segundo informações preliminares, não estaria no País neste momento, afirmou ter tomado providências imediatas após a invasão de bolsonaristas radicais.

Também de acordo com apuração preliminar, a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal teria avançado nas ações para conter os atos criminosos nos prédios públicos dos três poderes federais.