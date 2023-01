André Luiz Frambach planeja futuro com Larissa Manoela: Hoje dindo e amanhã pai!

08/01/2023 | 16:10



Todo mundo sabe que Larissa Manoela e André Luiz Frambach entram fácil para a lista de casais mais apaixonados do mundo dos famosos! Os dois vivem trocando declarações de amor nas redes sociais e, sempre que podem, aparecem em cliques juntos. Mas, agora, parece que o ator deu um passo ainda além no relacionamento.

Depois de pedir a amada em noivado, André revelou que já consegue se imaginar como o futuro pai dos filhos de Larissa. Fofo, vai? Ao compartilhar um clique se divertindo com a afilhada, o ator escreveu:

Hoje dindo e amanhã pai! O futuro é agora, ele começa a ser escrito no presente, no dia a dia. Nada na vida acontece de um dia pro outro, pra tudo existe um processo, e a nossa história já começou a ser escrita antes mesmo da gente acreditar. Eu te amo meu sorvetinhooo. Eu te amo toto. Eu amo essa família e essas crianças que como sempre digo, ensinam muito mais pra gente sobre pureza e amor do que a gente ensina qualquer coisa pra eles. Eles que mostram realmente a simplicidade da vida, e a genuinamente de viver! Sempre sobre amor .Obs: não estamos grávidos, antes que comece o pipipipopopo. Desejamos muito isso, mas na hora certa!