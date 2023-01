Flávio Dino afirma que Forças estão agindo contra atos bolsonaristas em Brasília

08/01/2023 | 16:07



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que as forças de segurança estão agindo contra atos de bolsonaristas em Brasília e que o governo do Distrito Federal prometeu reforços, em manifestação no Twitter.

Na Praça dos Três Poderes, manifestantes bolsonaristas invadiram o Congresso e tentam também entrar no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer", garantiu Dino, que disse que está no Ministério da Justiça neste momento.

Um pouco mais cedo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, disse que determinou ao setor de operações da pasta "providências imediatas" para restabelecer a ordem em Brasília.

"Determinei ao setor de operações da SSPDF, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília", disse, no Twitter.

Torres, que era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), descreveu como "lamentáveis" as cenas na Esplanada. Em dezembro, no dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a atuação de Torres à frente do ministério foi criticada diante dos atos bolsonaristas, que depredaram a cidade e colocaram fogo em carros e ônibus sem serem punidos.

Segundo apurou o Estadão, ontem já haviam chegado 100 ônibus com 3.900 manifestantes bolsonaristas a Brasília.