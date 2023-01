Dino diz estar acompanhando protestos em Brasília e em contato com governo do DF

08/01/2023 | 16:00



O ministro da Justiça, Flávio Dino, está acompanhando a situação dos atos bolsonaristas em Brasília, afirmou na tarde deste domingo, 8, sua assessoria de imprensa. Diante da ação dos extremistas, a assessoria do ministro informou que ele está em "diálogo" com o governo do Distrito Federal.

Os manifestantes invadiram o Congresso Nacional e estão tentando invadir a sede dos demais Poderes na Esplanada dos Ministérios. Segundo apurou o Estadão, 100 ônibus com 3.900 manifestantes bolsonaristas chegaram a Brasília.

Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), repudiou as manifestações antidemocráticas que ocorrem na Esplanada dos Ministérios. De acordo com ele, os atos devem "sofrer o rigor da lei com urgência".

Em publicação no Twitter, Pacheco disse ter falado com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), "com quem venho mantendo contato permanente". "O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação", declarou. "Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso."