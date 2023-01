Gisele Bündchen faz reflexão para o ano de 2023: Quanto mais quieto você fica, mais você pode ouvir

08/01/2023 | 15:11



Depois de um ano agitado, com direito até divórcio de Tom Brady, parece que Gisele Bündchen só quer paz! Em uma publicação em comemoração a chegada de 2023, a modelo fez uma importante reflexão sobre o que deseja para essa nova fase.

Na imagem, ela aparece bem musa enquanto medita em meio a natureza. A legenda, por sua vez, diz:

Quanto mais quieto você fica, mais você pode ouvir, Rumi. Desejo a todos um alegre e abençoado 2023.

Esse foi o primeiro post de Gisele do ano. Da última vez que apareceu pelas redes sociais, a modelo estava curtindo alguns dias de descanso com a família no Rio Grande do Sul.