Sala de guerra é montada para conter crise após declarações de Príncipe Harry

08/01/2023 | 15:11



A casa está caindo! O Príncipe Harry não estava brincando quando disse que iria contar sobre sua vida em sua autobiografia, que será lançada na próxima terça-feira, dia 10. Com a data se aproximando, alguns trechos do livro já foram divulgados, causando um grande alvoroço na web.

Mas, não são só os internautas que estão chocados com as declarações do príncipe. Segundo o site Page Six, a família real montou uma sala de guerra para conter a crise que será causada. Diversos conselheiros seniores, junto dos membros da realeza, discutiram diversas possibilidades, até mesmo nas festas de final de ano.

Para que eles conseguissem evitar o máximo de alvoroço possível, a fonte contou que o grupo tentou imaginar todos os acontecimentos polêmicos que poderiam ser compartilhados pelo caçula do Rei Charles III, como a agressão do Príncipe William. Além disso, um plano para lidar com as entrevistas de Harry também foi traçado.

- Sem dúvida, havia medo sobre o que Harry iria escrever e, em particular, eles estavam preocupados com os momentos altamente pessoais de suas vidas sendo recontados.

Excluído!

Por estar causando muitas polêmicas envolvendo a família real, o Príncipe Harry foi excluído da coroação de seu pai. De acordo com o Sunday Times, uma fonte próxima da realeza revelou que o Duque de Sussex não terá mais nenhum papel oficial. Sendo assim, ele não precisará comparecer.

- O príncipe Harry foi excluído do roteiro da coroação, e não terá nenhum papel oficial no serviço se ele comparecer. Quebrando a tradição, Charles vai encerrar a cerimônia com os duques reais ajoelhados e prestando homenagem ao monarca. Apenas William desempenhará esse papel. Do jeito que as coisas estão, não haverá papel para Harry no serviço.

Ainda segundo o jornal, um amigo de William deixou bem claro que o Príncipe de Gales, apesar de atacado, está mantendo a compostura por um bem maior:

- [William] não vai retaliar, ele nunca faria, porque ele é digno e incrivelmente leal. É cruel, covarde e muito triste para ele continuar levando pancadas. Ele está calado para o bem da família e do país.