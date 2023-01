Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, morre aos 68 anos de idade

08/01/2023 | 13:10



O ano nem começou direito e já rolaram alguns anúncios de que famosos acabaram nos deixando em 2023. No dia 8 de dezembro, a notícia que abalou o mundo do esporte foi a morte de Roberto Dinamite, o maior ídolo do Vasco.

O jogador tinha 68 anos de idade e fazia tratamento contra um câncer no intestino desde de dezembro de 2021.

Uma coinscidência triste é que a última publicação do craque nas redes sociais foi justamente uma despedida para o rei Pelé.