Ex-empresário de Marília Mendonça tem pedido de nove milhões de reais de herança negado

08/01/2023 | 13:11



Deu errado! Infelizmente, quando algum famoso morre, diversas polêmicas sobre a herança são criadas - e com Marília Mendonça não foi diferente. A atriz de 26 anos de idade morreu no dia 5 de novembro de 2021 em um acidente de avião, e as conversas sobre seu patrimônio começaram.

Gabriel Ramalho, ex-empresário da Rainha da Sofrência, entrou com uma ação judicial na Justiça do Trabalho para receber nove milhões de reais dos bens da cantora. Segundo ele, por receber cerca de 200 mil reais de salário e estar com Marília desde o começo da carreira, ele tinha direito à nove milhões de reais de verbas trabalhistas.

Porém, segundo o jornal Metrópoles, o pedido de Gabriel foi negado e considerado improcedente. Isso porque o ex-empresário recebia um percentual sobre a carreira da artista, e não um salário altíssimo, como alegou.

