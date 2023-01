Carla Perez e Scheila Carvalho se divertem juntas no show de Anitta

08/01/2023 | 12:11



Encontro de milhões! No último sábado, dia 7, Anitta fez um show em Salvador para ensaiar para sua apresentação no Carnaval. O primeiro dia de curtição contou com diversas músicas de sucesso e muitos convidados conhecidos e amados por todos.

Mas, o que ninguém esperava era o reencontro de Carla Perez e Scheila Carvalho. As integrantes do famoso grupo É o Tchan foram flagradas em um momento raro curtindo a apresentação da Girl From Rio com muita animação.

A loira e a morena estavam usando looks lindos acompanhados de sapatos sem salto, que deixaram a curtição mais fácil. Vale comentar que, apesar de estar usando uma bota ortopédica, Carla não parou de dançar por um segundo.

Poderosas, né?