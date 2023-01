Em rara aparição pública, Glória Menezes prestigia peça de teatro de Lilia Cabral

08/01/2023 | 12:11



Aos 88 anos de idade, Glória Menezes tem feito cada vez menos aparições públicas. Recentemente, a atriz foi vista prestigiando Lilia Cabral e sua filha, Giulia Figueredo, em um teatro no Rio de Janeiro. A víuva de Tarcísio Meira se emocionou durante a peça e ganhou uma rosa.

Após cumprimentar as estrelas da noite, Glória foi vista deixando o local em uma cadeira de rodas, ainda muito sorridente.

Glória ainda é bastante presente nas redes sociais, e vira e mexe aparece no perfil de sua nora, Mocita Fagundes. No início de 2023, ela comemorou a chegada do ano novo com uma bela publicação.