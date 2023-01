Rei Charles III teria proibido Príncipe Harry de levar Meghan Markle para se despedir de Rainha Elizabeth II

08/01/2023 | 11:11



Eita! Parece que o clima de briga na família real britânica não cessou nem durante os últimos momentos ao lado de Rainha Elizabeth II. Segundo informações do jornal Daily Mail, em sua autobiografia, Príncipe Harry teria revelado que o pai, Rei Charles III, teria o proibido de levar Meghan Markle para se despedir da monarca em Balmoral, na Escócia.

Ao falar com Harry naquele dia, Charles teria dito que a presença da atriz naquele momento seria desrespeitosa e sem noção. O filho de Diana teria ficado furioso com a fala do pai e rebatido:

Jamais fale da minha esposa dessa maneira.

Uma fonte não identificada ainda revelou ao jornal uma outra visão da situação:

Charles falou para Harry que não era certo ou apropriado para Meghan estar em Balmoral em um momento tão triste. Foi dito para ele que Kate [Middleton, esposa do príncipe William, irmão de Harry] não ia e que o número de visitantes deveria ser limitado aos membros da família mais próximos.

Eita!