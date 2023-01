Walcyr Carrasco diz que pediu vaga no BBB23 e Boninho revela item polêmico da proxima edição

08/01/2023 | 10:11



Todo mundo quer um espacinho no BBB23! Dessa vez, foi a vez de Walcyr Carrasco revelar que chegou a pedir uma vaga para Boninho. Já pensou? Em suas redes sociais, o autor de novelas ainda brincou dizendo ter levado fora do diretor.

Gente, tem uma multidão querendo saber se vou fazer o Big Brother. Eu até que gostaria, mas o Boninho já disse que não me aceita porque ele diz que eu seria expulso na primeira semana. Mas estou com uma nova novela e isso é vida! Certamente eu seria um chato no BBB.

Nos comentários, Boninho ainda comentou:

Walcyr, você pode tudo! Vou reservar uma vaga pra lá na casa agora.

Botão de desistência

Ele está de volta! Boninho também usou as redes para mostrar o design do novo botão de desistência - e olha que o menino está bonito, hein? Dessa vez, o botão tem um estilo parecido com uma bússula, o que também é um spoiler do que podemos esperar da decoração da sala.

Na legenda da publicação, Boninho ainda provocou:

Ele voltou!!! Será que alguém vai apertar?