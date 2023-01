Após se declarar queer, filha de Tadeu Schmidt celebra um ano de namoro com estudante de psicologia

08/01/2023 | 09:11



Valentina Schmidt, de 19 anos de idade, filha mais velha de Tadeu Schmidt, usou as redes sociais no último sábado, dia 7, para celebrar um ano de namoro com o estudante de psicologia Chistiano Donnelly Vaz. Em 2022, a jovem deu um belo exemplo ao falar abertamente sobre sua sexualidade e se declarar queer.

Na recente publicação, ela escreveu:

Um ano. 365 dias. 525600 minutos com você! Obrigada por ser o melhor companheiro do mundo e por cada alegria que você me traz todos os dias. Feliz dia 7 pra gente.

Valentina falou sobre sua sexualidade ao comemorar o Dia do do Orgulho LGBTQIA+. Na época, ela postou um clique segurando uma placa com o escrito Eu sou queer e me orgulho. Na legenda, escreveu:

Há um ano, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma decisão da qual me orgulho profundamente. Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade. Orgulho de amar quem eu quiser. Orgulho de ter uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente.Orgulho de ser uma mulher queer. Orgulho de ser eu. Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar. Que esse mês do orgulho tenha sido maravilhosos para todes nós.

Na ocasião, ela recebeu total apoio de Tadeu. Que ainda escreveu nos comentários:

Seja o que você quiser sempre! Essa menina linda e corajosa! Seja você.