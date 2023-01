Palavra do Leitor - 8 de janeiro de 2023

Da Redação



08/01/2023 | 08:58



Bronca – 1

Levou menos de uma semana para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocar os ministros e determinar o fim do bate-cabeça no governo (Política, ontem). O recado – “quem fizer algo errado vai sair” – foi claramente endereçado aqueles que têm falado muito e, com isso, criado problemas. Nos primeiros 100 dias, o ideal é dar o mínimo de declarações possível e o máximo de dedicação ao trabalho. O balanço dos três primeiros meses será fundamental para formar a expectativa dos próximos quatro anos. Falem menos, senhores e senhoras, e trabalhem mais.

Silvia Santos

Ribeirão Pires





Bronca – 2

Desde a confirmação da vitória de Lula nas urnas, uma série de declarações inoportunas de petistas e aliados, incluindo do próprio presidente, gerou um clima negativo no mercado, inclusive causando um prejuízo acima de R$ 550 bilhões no valor das empresas listadas na Bolsa. Sentindo o baque deste tropeço inicial, já no sexto dia de governo, Lula convocou uma reunião ministerial e, como bronca geral, disse aos presentes que “quem fizer algo errado será convidado a deixar o governo”. Correto! Espero que cumpra! Porque o povo brasileiro não aguenta mais o retrocesso econômico e social causado por governos irresponsáveis nestes últimos anos.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Renúncia

A prefeita de Carlinda, cidade do Mato Grosso, Carmelinda Leal Martines Coelho (União Brasil), renunciou ao cargo, dois dias depois da posse de Lula na Presidência, alegando insatisfação com o resultado das eleições realizadas em outubro. Fiquei pensando que alguns prefeitos bolsonaristas do Grande ABC poderiam seguir o exemplo. Não se perderia muita coisa.

Viviano Moreira Assis Silva

Diadema

Diplomas

Fiquei pasma ao saber que, no apagar das luzes de 2022, um deputado federal por Minas Gerais, Tiago Mitraud (Novo), protocolou projeto na Câmara propondo acabar com a necessidade de diploma para 106 profissões, entre elas as de médico veterinário, engenheiro e fisioterapeuta. Quer pôr fim também ao exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para que bacharéis em Direito possam exercer a advocacia. A desregulamentação profissional é um perigo, que acaba expondo a sociedade a efeitos gravíssimos. Imagine entregar a obra de um prédio ou de uma ponte a um engenheiro sem diploma? Será a volta dos práticos, aqueles profissionais “formados pela vida”. Embora não tenha sido reeleito, o que reduz bastante a hipótese de o texto ser aprovado no Congresso, é bom ficar de olho. A sociedade corre um risco imenso.

Teresa de Fátima Vicks

Santo André