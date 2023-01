Segue a farra

Da Redação



08/01/2023



Em uma atitude que afronta a moralidade pública no Grande ABC, a Câmara de São Bernardo segue pagando supersalários a alguns de seus servidores. Em 2021, este Diário denunciou que o Poder Legislativo são-bernardense emitia contracheques que ultrapassavam o valor de R$ 100 mil mensais, em clara infração à lei orgânica municipal, que impõe teto de R$ 30.625,77 aos vencimentos do funcionalismo público – com base no que ganha o prefeito Orlando Morando (PSDB). Com a publicação da reportagem, o jornal lançou, aqui mesmo neste espaço, um apelo ao então presidente da Casa, Estevão Camolesi (PSDB), para que fizesse cessar a irregularidade. Pelo visto, o tucano fez ouvidos de mercador.

Ainda que não fossem uma afronta legal, supersalários seriam moralmente condenáveis. Pagar mais de R$ 100 mil a funcionário público enquanto milhões de brasileiros passam fome não é apenas afrontoso – é abjeto. A situação é tão constrangedoramente inexplicável que absolutamente ninguém se dispõe a dar falar. Além da população indignada e deste jornal, todos seguem calados. E certamente assim permanecerão caso não sejam obrigados a vir a público. O Ministério Público poderia estimular a Câmara de São Bernardo a quebrar o silêncio e a se pronunciar oficialmente sobre a farra salarial estabelecida, em prejuízo de quem paga a conta: o cidadão são-bernardense.

Quase dois anos após a publicação daquela reportagem, o Diário volta a chamar a atenção da presidência da Câmara de São Bernardo para a flagrante ilegalidade. Se existe um teto, clara e objetivamente estabelecido, para pagamento de salários de funcionários públicos, por que a Casa segue desrespeitando o limite? Como já foi dito, não há exceção para o estrito cumprimento do arcabouço legal. Ou há? Inquirido à época, Estevão Camolesi optou pelo silêncio. Agora, a gestão do Legislativo está nas mãos de Danilo Lima (PSDB), primo do vice-prefeito e futuro deputado federal Marcelo Lima (Solidariedade). Com o cargo, o vereador herda a responsabilidade de responder a questão.