EC São Bernardo e Água Santa garantem vaga antecipada

Da Redação



08/01/2023 | 02:25



Duas equipes do Grande ABC conquistaram ontem a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo com uma rodada de antecipação. O EC São Bernardo, que bateu o Operário (PR) por 2 a 1, e o Água Santa, que, pelo mesmo placar, derrotou o Galvez (AC), no Estádio do Inamar.





Em São Bernardo, João Guilherme e Gustavo França fizeram os gols do Cachorrão. Na última rodada, na terça-feira, o São Bernardo encara o Bahia, às 15h15. O time baiano, que tem dois empates, ficou no 0 a 0 com o CSA-Al ontem.





Em Diadema, os garotos do Água Santa conquistaram a classificação antecipada diante de aproximadamente 400 torcedores.





No primeiro tempo, o Água Santa foi superior e abriu o placar com o gol do camisa 10, David, aos 18 minutos do jogo. A equipe da casa manteve o placar até o apito do intervalo.





No segundo tempo, o time visitante voltou ligado e empatou a partida aos 19 minutos. O Netuno tentou se reencontrar na partida logo após o gol, mas a defesa do Galvez estava fechada. Foi somente nos acréscimos que Vinicio, jogador que veio do banco de reservas, acertou uma bomba no gol e trouxe a vitória para a equipe da casa.





Já classificado para a próxima fase, o Água Santa ainda disputará a liderança do grupo na terça-feira, contra o Atlético-MG, às 15h, na Arena Inamar.





OUTROS JOGOS





As demais equipes do Grande ABC não se deram bem na rodada. O São Caetano, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Mooca, empatou com o Fortaleza (CE) por 0 a 0 e conquistou seu primeiro ponto na classificação do grupo, que teve ainda a derrota do Juventus, dono da casa, para o Remo (PA), por 2 a 1. Na terça-feira, a garotada do Azulão encara o Moleque Travesso.





O Grêmio Mauaense, no Estádio Pedro Benedetti, empatou com o Vila Nova (GO) por 1 a 1. A Locomotiva somou seu segundo ponto e vai para a última rodada, contra o Nova Iguaçu, com chances de avançar para a fase seguinte. O Mauá FC, que está na mesma chave, perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 0 e tem possibilidades remotas de seguir na competição. Na terceira rodada vai encarar o Vila Nova.





Confira outros resultados de ontem: Ibrachina-SP 3 x 0 Canaã-BA, Vocem-SP 0 x 3 Retrô-PE, Desportivo Brasil-SP 2 x 1 Camboriu-SC, Rio Claro-SP 2 x 1 Ceará-CE, Botafogo-PB 1 x 0 Santa Cruz-PE, Oeste-SP 1 x 0 Rosário Central-SE, Ponte Preta 0 x 1 América-MG, Ituano 3 x 1 CRB-AL, Sharjah Brasil-SP 1 x 1 Madureira-RJ.