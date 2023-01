Ramalhinho goleia e fica mais perto da classificação na Copa SP

Da Redação



08/01/2023



O Santo André deu um passo importante rumo à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Estádio Bruno Daniel, bateu o São Raimundo (RR) por 4 a 0 e chegou a quatro pontos na classificação do grupo. Está atrás apenas do Santos que, no complemento da rodada, bateu o Falcon (SE) por 2 a 0.

O atacante Bruninho foi o destaque da partida, com dois gols. Alexiel e Diego Baiano também marcaram para a equipe de Santo André.

O primeiro gol do Ramalhão surgiu em um lance de contra-ataque, num pênalti cometido pelo goleiro Rafael, do São Raimundo em Gabriel Ferreira. No lance, o defensor foi atingido na cabeça, caiu no gramado, desmaiou e, após ser atendido pelo médico do Santo André, acabou sendo levado de ambulância para o CHM (Centro Hospitalar Municipal).

No fim da tarde, a Secretaria de Saúde de Santo André informou que ele foi avaliado, fez tomografia e não foi constatada nenhuma alteração no exame. Mesmo assim, o atleta ficou internado para observação, mas seu quadro clínico era estável.

Na terça-feira o Santo André volta a campo para enfrentar o Santos, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

SANTOS

Tricampeão da Copa São Paulo de Juniores e atual vice, o Santos carimbou a classificação à próxima fase do torneio sem grandes dificuldades no Bruno Daniel.

Pressionou o Falcon desde o início e, aos 12 minutos, Wesley Patati cruzou, a bola desviou em Matheus Moreira e acabou encobrindo o goleiro Luca. Murilo teve a chance de empatar para o Falcon, mas a cabeçada foi por cima do gol.

O Santos, então, voltou a pressionar e fez o segundo aos 25 minutos. Balão lançou para Wesley Patati, que fintou Matheus Moreira e colocou a bola na cabeça de Ivonei, que fez 2 a 0.

No segundo tempo, o Santos diminuiu o ímpeto, mas procurou ficar com a bola para não deixar o Falcon crescer no jogo.