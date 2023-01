Juntos pela preservação dos oceanos

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



08/01/2023 | 06:00



Bita, Lila, Dan e Tito, os integrantes do Mundo Bita, estão curtindo o dia em uma ilha, quando a natureza chama, de forma inusitada, para irem até o Senhor Tubarão. A turminha parte no submarino da ONG (Organização Não Governamental) Greenpeace e encontra o rei dos mares recolhendo o lixo do oceano. No ritmo contagiante do samba e com todos trabalhando em conjunto, eles ajudam a limpar o fundo do mar e acabam numa grande festa com diversas espécies de bichos marinhos.</CW> <EM>

Este é o resumo do clipe Senhor Tubarão, que estreou sexta-feira no canal do Mundo Bita no YouTube e marca o lançamento de Bita e os Animais 3, que contará com oito clipes inéditos.

Nesta canção, os personagens demonstram a importância de preservar a natureza e os oceanos.

O clipe inicial desta temporada apresenta uma mistura de ritmos diferentes e influências do samba.

A música faz parte da parceria entre o Mundo Bita e o Greenpeace, que começou com Amiga Baleia, que conta atualmente com mais de 26 milhões de visualizações, e faz parte da iniciativa de conscientizar o público, principalmente as crianças, sobre a necessidade de cuidar da vida marinha.

Com aproxidamente 14 bilhões de visualizações e mais de 11 milhões de inscritos no YouTube, o Mundo Bita se consolida cada vez mais como um fenômeno de público, que já conquistou crianças e adultos de todas as idades.

HISTÓRICO

O Mundo Bita ganhou vida há 10 anos, no Recife (PE), nos estúdios da Mr. Plot, produtora de conteúdo fundada por Chaps Melo e seus sócios – João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida –, todos pais. A princípio, Bita seria o protagonista de um livro digital, mas a ideia não vingou e a virada aconteceu quando a figura dele foi transportada para o audiovisual. “Decidi compor algumas letras, melodias e testar a ideia”, conta Chaps. A ideia deu tão certo que já são mais de 100 clipes lançados no Brasil.