Provas da segunda fase da Fuvest começam neste domingo

Entre hoje (8) e amanhã (9), 30.155 candidatos são esperados para a realização dos exames da segunda fase da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular). Neste domingo, os estudantes farão provas de português e de redação. Já nesta segunda-feira, os candidatos serão avaliados em disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida.

No Grande ABC, duas instituições educacionais serão locais de prova, a Fundação Santo André, no bairro Vila Príncipe de Gales, e o Colégio Petrópolis, em São Bernardo. Os candidatos devem estar atentos às regras estabelecidas pela Fuvest,

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, horário de início da aplicação dos exames. O uso de máscara permanece obrigatório durante todo o tempo de avaliação. Além disso, os candidatos deverão pedir ao fiscal para sair da sala de prova para se alimentarem em espaço determinado.

Para fazer o exame, os estudantes devem portar caneta azul e documento de identificação. A Fuvest recomenda aos candidatos que confirmem, com antecedência, os endereços de prova no site da Fundação.

Os resultados da segunda fase serão divulgados no dia 30 de janeiro. O Concurso Vestibular 2023 da Fuvest recebeu 114.432 inscrições. Neste ano, a USP (Universidade de São Paulo) oferecerá 11.147 vagas, das quais 8.230 são destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.917 vagas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), por meio da avaliação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).