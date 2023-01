Preparação é decisiva para obter um emprego

Em 2022, o Grande ABC contratou 37.158 trabalhadores, o que corresponde a 5,23% das admissões do Estado de São Paulo no ano. Entre as possibilidades, o destaque vai para o crescimento dos empregos temporários, responsáveis por 12,39% dos postos gerados durante o período. Para 2023, especialistas preveem a continuidade deste modelo de contratação, e deixam dicas sobre busca por emprego, áreas de especialização e currículo ideal.

Para Paulo Barbosa, secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema, este ano deve ser de muitas oportunidades na região. Como dica para quem deseja tirar o melhor proveito possível das vagas de trabalho, o secretário acredita que o principal é buscar se qualificar na profissão que gosta, independentemente da idade, do tempo no mercado ou das condições sociais.

“A palavra chave é qualificação”, diz Barbosa, que dá como exemplo o Emprega Diadema, um programa da Prefeitura que promove a inserção da população no mercado de trabalho e fomenta atividades de formação e desenvolvimento, tanto pessoal, quanto coletivo. “No site, uma das abas foca em estimular as pessoas a se qualificarem. Temos cursos gratuitos para quem quiser entrar ou se recolocar no mercado em diferentes áreas”.

Marli Silva Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Ribeirão Pires, chama atenção para o mesmo ponto. “Só conseguimos galgar melhores lugares no mercado quando somos mais preparados. Estudar é preciso. A demanda de empregos não está tão baixa, porém, as exigências das vagas superam a estrutura educacional de muitos candidatos”. Ela reforça, também, que a Prefeitura do município tem parceria com diversas instituições que promovem o estudo e a capacitação profissional, como o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e outros.

ENSINO MÉDIO

De todos os profissionais contratados no Grande ABC em 2022 (descontando o número de desligamentos), 70,64% tinham ensino médio completo. Apesar de refletir a pouca adesão ao ensino superior, as cidades também identificaram a busca por cursos profissionalizantes e técnicos. De acordo com Barbosa, Diadema foi um dos municípios com crescimento no número de admissões daqueles que concluíram seus estudos até o ensino médio, o que mostra maior inclusão na abertura de oportunidades. Também, toda a região vem acolhendo mais os MEIs (Microempreendedores Individuais), aquecendo o mercado para quem deseja abrir um negócio independente.