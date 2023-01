Corinthians prioriza jogadas de bola parada em preparação para o Paulista

07/01/2023 | 20:51



As jogadas de bola parada, assim como as cobranças de pênaltis, foram as prioridades do treino comandado pelo técnico corintiano Fernando Lázaro neste sábado, em atividade realizada no CT Joaquim Grava.

O time estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 15 deste mês diante do Bragantino. O comandante pretende ter como carta na manga algumas jogadas ensaiadas como alternativas para surpreender os adversários.

Além de cuidar do setor ofensivo, ele também fez ajustes na parte tática e trabalhou com o grupo em um espaço reduzido. Aprimorar os passes e também a ajustar movimentação dos atletas sem a bola também foi explorada no treinamento.

Ele cobrou atenção no posicionamento e usou a repetição de jogadas à exaustão. O treino foi concluído com um trabalho de fortalecimento na academia do clube.

O treinador vem condicionando os atletas a treinar com duas formações diferentes. Além do tradicional 4-4-2, ele também vem definindo uma outra forma de atuar com com apenas um jogador como referência no ataque. Dessa forma, a equipe, dependendo da situação, pode atuar em um 4-5-1 com Yuri Alberto na frente.