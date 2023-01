Cidades têm programação especial nas férias de verão

Cidades do Grande ABC têm programação especial para a criançada nas férias escolares de verão. São, pelo menos, 30 atrações em 47 locais voltados ao público familiar. A maior parte das atividades é gratuita e acontece até o fim de janeiro.

Em Santo André, a Prefeitura abre as portas das 12 unidades dos Cesas (Centros Educacionais do Município) à comunidade. Os espaços funcionam, neste período, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 8h às 17h. Entre os dias 14 e 29 deste mês, os Cesas terão atrações lúdicas, esportivas e culturais promovidas por monitores.

A Sabina Escola Parque do Conhecimento (Rua Juquiá, s/nº – Vila Eldízia) também preparou atividades para este recesso escolar. Show de Ciências, Desafio do Tangram, curso de férias para cientistas mirins, visita ao Laboratório Astronômico e sessões de cinema fazem parte do calendário. Nas férias, a bilheteria do parque funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados e domingos, das 9h30 às 16h30. Cada ingresso custa R$ 20. O pacote de visita à Sabina e ao Planetário sai por R$ 30.

Em São Bernardo, duas bibliotecas públicas conduzirão crianças e seus familiares a viagens pelo mundo da literatura. Na Biblioteca Municipal Érico Veríssimo (Rua Francisco Alves, 460, Pauliceia), o destaque será o Bibliogame, nos dias 12, 19 e 26 de janeiro, às 14h40. Os participantes poderão interagir com o espaço e o acervo por meio de jogo e brincadeiras tradicionais da infância.

Já na Biblioteca Municipal Machado de Assis (Avenida Araguaia, 284 – Riacho Grande), entre os dias 23 e 28 de janeiro, das 10h às 16h, crianças e jovens terão atividades voltadas à leitura, entre outras atrações.

A Prefeitura de São Caetano afirmou que, apesar de não haver atrações específicas durante o verão, a cidade dispõe de oito parques e 12 praças da família, locais de lazer onde estão instalados playgrounds.

Diadema promoverá, entre os dias 23 e 27, o Projeto Férias, que levará brincadeiras de forma itinerante a seis endereços da cidade, incluindo o Clube Municipal Mané Garrincha, onde há piscinas públicas abertas à população – mediante cadastro.

A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que realizará o Projeto Verão 2023. A programação será divulgada nos próximos dias. Mauá e Rio Grande da Serra não forneceram dados sobre atrações no período de férias escolares.

Além das Prefeituras, na região, o Sesc Santo André é uma das entidades que promovem atrações gratuitas durante este mês. Às quartas-feiras, das 15h às 17h, a instituição exibe filmes no Espaço de Tecnologias e Artes. O destaque é Homem-Aranha no Aranhaverso. Senhas são distribuídas 30 minutos antes de cada sessão. Espetáculos teatrais e de circo também integram o cardápio de opções.

As unidades do Sesi de Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá terão duas semanas dedicadas a atividades de férias, entre os dias 10 e 13 e entre 17 a 20 de janeiro, das 13h às 17h.

Com valor semanal a partir de R$ 80, a programação inclui oficinas esportivas, gincanas, competições, atrações ritmicas e aquáticas, além de oficinas de arte. Mais informações estão disponíveis nos sites das instituições.