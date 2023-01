SUB 20 do Água Santa se classifica de forma heroica na Copinha

Da Redação



07/01/2023 | 20:00



Os garotos do sub 20 do Água Santa conquistaram a classificação antecipada para a fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. A equipe de Diadema superou o Galvez EC, do Acre, por 2 a 1, na tarde deste sábado (07), na Arena Inamar. A torcida foi o 12º jogador do Água Santa e, durante 90 minutos, cerca de 400 pessoas festejaram e empurraram o time para a classificação na Arena.

No primeiro tempo, o Água Santa foi superior e abriu o placar com o gol do camisa 10, David, aos 18 minutos do jogo. A equipe manteve o placar até o apito do intervalo. No entanto, o time visitante voltou ligado e empatou a partida aos 19 minutos da segunda etapa. O Netuno tentou se reencontrar na partida logo após o gol, mas a defesa do Galvez estava fechada. Foi somente nos acréscimos que Vinicio, jogador que veio do banco de reservas, acertou uma bomba no gol e trouxe a vitória para a equipe da casa.

Já classificado para a próxima fase, o Água Santa ainda disputará a liderança do grupo na próxima terça-feira (10), contra a equipe sub 20 do Atlético-MG, às 15h, na Arena Inamar.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente chamada de Copinha, é um torneio tradicional e conhecido por revelar os próximos craques do futebol. A competição junta 128 times e a final será disputada no dia 25 de janeir