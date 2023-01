UE critica execução de manifestantes pelo Irã

07/01/2023 | 15:22



A União Europeia lamentou, em comunicado veiculado hoje, a execução de Mohammad Mehdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, presos e sentenciados à morte por relação com os protestos em andamento no Irã. Segundo o bloco, o fato é "mais um sinal da violenta repressão das autoridades iranianas a manifestações civis".

A UE pede que as autoridades de Teerã parem de imediato com a "prática fortemente condenável de impor e executar sentenças de morte contra manifestantes". Também pede a anulação rápida de sentenças de morte recentes já pronunciadas pelo Judiciário para responder aos protestos, e que os manifestantes não sofram maus-tratos nas prisões. Manifestantes realizaram algumas ondas de protestos no país nos últimos meses, por questões como direitos das mulheres, liberdade de expressão e também o quadro político e econômico.

A crítica à repressão no Irã ocorre também no momento em que o país ainda almeja retomar um acordo nuclear multilateral do qual a UE fazia parte. Caso esse acordo se concretize, mais petróleo iraniano chegaria aos mercados internacionais.